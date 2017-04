Bijker ambitieus: "Daarmee kunnen we Heerenveen weer op de kaart zetten"

SC Heerenveen staat met nog twee speelrondes te gaan op de achtste plek in de Eredivisie en dus lijken de Friezen zich op te kunnen gaan maken voor de play-offs voor Europees voetbal. Verdediger Lucas Bijker beseft het belang van die wedstrijden, zo laat hij weten aan Feanfan.



"Uiteindelijk gaat het om de vier wedstrijden van de play-offs", vertelt de oud-speler van SC Cambuur. "Wij moeten zorgen dat we weer stabiliteit in het team krijgen en punten pakken. Bij ons is iedereen echt gemotiveerd om Europees voetbal te halen. Voor de club zou het goed zijn. Met Europees voetbal kunnen we Heerenveen weer op de kaart zetten. Ook voor de supporters is het wat moois. Europees voetbal halen, geeft iedereen een boost."



De Friezen hadden ook via het bekertoernooi een Europees ticket kunnen bemachtigen, maar dat avontuur strandde in de kwartfinale. "We hadden de halve finale moeten halen", aldus Bijker. "Het zou super zijn geweest als we dan tegen mijn oude club Cambuur hadden kunnen spelen. Als je het hebt over last hebben van een verloren wedstrijd, na AZ had ik het zeker drie dagen moeilijk. Overigens zou het fantastisch zijn als Cambuur zou promoveren. Voor Friesland is het goed als er weer derby's gespeeld kunnen worden."