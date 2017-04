'Ajax-tweetal mist mogelijk eerste duel met Olympique Lyon'

Ajax neemt het volgende week donderdag in de halve finale van de UEFA Europa League op tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers moeten het in dat duel mogelijk stellen zonder een belangrijk tweetal. Dat meldt de Telegraaf/.



Bertrand Traoré trainde vrijdag namelijk nog niet met de groep mee en dus lijkt het belangrijke Europese duel te vroeg te komen. De Afrikaan liep afgelopen weekend een blessure op in het uitduel tegen PSV.



Ook Daley Sinkgraven is mogelijk niet op tijd hersteld voor de thuiswedstrijd tegen de Franse topclub. De verdediger annex middenvelder kampt met knieklachten. Nick Viergever en Joël Veltman moeten de wedstrijd vanwege een schorsing sowieso aan zich voorbij laten gaan.