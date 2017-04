Advocaat: "Je kunt beter naar huis gaan, want ik heb niets te zeggen"

De KNVB is sinds vorige maand op zoek naar een opvolger voor de ontslagen bondscoach Danny Blind. Het heeft er alle schijn van dat Dick Advocaat die rol op zich gaat nemen, maar volgens de Hagenaar zelf kan het allemaal nog wel even duren.



"Je kunt beter naar huis gaan, want ik heb niets te zeggen", zegt de trainer van Fenerbahce tegen de NOS. "Het is heel eenvoudig: ik heb nog geen contract getekend, dus we moeten afwachten."



Het lijkt erop dat de witte rook dus nog even op zich zal laten wachten. "Ik denk dat het eerste gesprek pas in mei zal plaatsvinden", aldus Advocaat, die al vijf keer eerder als (assistent-)coach in dienst was bij het Nederlands elftal.