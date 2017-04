Fraser: "Dan moeten ze lekker in Nederland blijven"

Henk Fraser twijfelde onlangs publiekelijk aan de instelling van zijn spelersgroep. De trainer van de Arnhemmers noemde het de 'Generatie Zacht'. Hij heeft dat aan zijn spelers moeten uitleggen.



"Ik gun ze als geen ander het geld dat ze verdienen. Zij geven de sport een gezicht. Maar ze hebben ook verantwoordelijkheden. We zijn soms doorgeslagen van uitleggen naar pamperen", vertelt Fraser aan De Volkskrant. "Als voetballer moet je topfit zijn, wil je kwaliteiten tot wasdom laten komen", gaat Fraser verder. "We hebben nog steeds te veel spelers, ook in mijn groep, die loeren op één moment. Dan moeten ze lekker in Nederland blijven. Wij hebben jongens die dromen over Chelsea."



"Heb je het tempoverschil gezien tussen de Engelse en de Nederlandse competitie? Ik ga aan het einde van het seizoen tegen sommigen zeggen: jij moet echt in Nederland blijven", besluit Fraser.