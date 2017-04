Van den Brom treft bekenden: 'Gun ze alles, alleen zondag niets'

Als speler en als trainer was AZ-trainer John van den Brom werkzaam in Arnhem. Zondagavond neemt hij het namens AZ op tegen Vitesse in de bekerfinale.



"Ik weet waar Vitesse voor staat. Ik ken Henk Fraser ook al lang. Je ziet de hand van hem in de ploeg. Hij is een realistische trainer, maar ook een liefhebber van mooi voetbal. Daar staat Vitesse ook voor", zei Van den Brom tijdens de persconferentie.



Van den Brom vindt dat het geen zin heeft om over de verhoudingen tussen AZ en Vitesse te praten. "We hebben geen geheimen voor elkaar en zijn aan elkaar gewaagd. Ook al heeft AZ meer prijzen gewonnen, dat kan je niet meenemen bij het bepalen van de favoriet. De vorm van de dag zal bepalend zijn, net als het scoreverloop. Aan de energie en mentaliteit van de ploegen zal het echt niet liggen. Ik gun ze alles, alleen zondag niets. Het is bijzonder dat je tegenover je oude club staat, maar ook niet meer dan dat."