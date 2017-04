AZ-directeur: "Niet vervelend dat Feyenoord kampioen wordt"

Voor AZ-directeur Robert Eenhoorn zou het zomaar een hele mooie week kunnen worden. De Alkmaarders nemen het zondagavond in de bekerfinale op tegen Vitesse en een week later kan Feyenoord kampioen worden.



"Ik heb altijd gezegd, dat als Feyenoord boven AZ eindigt in een seizoen, dan mogen ze kampioen worden", aldus Eenhoorn, die uit de regio komt. "Ik vind het niet vervelend dat Feyenoord kampioen wordt, dat mag duidelijk zijn."



De AZ-directeur kijkt terug op een wisselvallig seizoen met zijn huidige club. "Het was een wisselvallig seizoen, maar we hebben wel Europees overwinterd, dat kunnen er niet veel zeggen. En we staan in de bekerfinale, dat ook maar één andere club zeggen. Het is wel pas echt mooi als je de finale ook wint. Aan de andere kant staan we nu vijfde en hadden we inderdaad wat hoger willen staan."