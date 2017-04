Forse kritiek op geblesseerde City-goalie: "Alsjeblieft, kom op"

Claudio Bravo liep in de wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United een blessure op en moest met een brancard van het veld gedragen worden. Gary Neville vindt dat ronduit lachwekkend.



"Een brancard voor een verrekking aan zijn kuit.. Alsjeblieft, kom op. Hij had 25 minuten niks gedaan en sprong bij de laatste corner om de bal te pakken. Ik weet niet waarom er een brancard voor hem kwam. Mis ik iets? Je hebt geen brancard nodig voor een kuitverrekking. Alsjeblieft", zegt Neville tegenover Sky Sports.



"Hij trapte de bal daarna nog naar voren. Kom op, zeg. Het spijt me als het geen verrekking is”, vervolgt de oud-speler van Manchester United. “Als je zo’n doelman achter je hebt staan, zorgt het alleen maar voor bezorgdheid en zenuwen in het stadion. Je ziet dat hij niet op zijn plaats is, het ziet er niet goed uit. Ik denk niet dat hij volgend seizoen nog bij Manchester City speelt. Pep moet meedogenloos zijn."