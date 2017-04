Officieel: Liverpool nog jaren door met sterkhouder

Goed nieuws voor Liverpool. De ploeg van Georginio Wijnaldum heeft het contract van Dejan Lovren opengebroken en verlengd. De Kroaat tekende een ‘nieuwe, langdurige verbintenis’, meldt de club vrijdagochtend via de officiële kanalen.



Volgens Engelse media betekent dit dat Lovren nu tot de zomer van 2021 vastligt bij The Reds. Het oude contract van de verdediger liep tot medio 2019.



"Het was altijd mijn droom om zo lang mogelijk te blijven bij een club waar ik van houd. En dat is Liverpool'', zegt Lovren, die 31 keer voor het nationale team van Kroatië uitkwam.





