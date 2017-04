Guardiola: Manchester United had maar twee kansen

Coach Josep Guardiola nam het op donderdag met zijn Manchester City op tegen Manchester United, maar de wedstrijd werd nooit echt aantrekkelijk. Wel kunnen we stellen dat de Citizens het dan in ieder geval nog probeerden. Dat is ook de conclusie die de hierboven genoemde oefenmeester trekt.



De Catalaan vertelt namelijk in de Engelse media: "We hebben het geprobeerd op de manier zoals we het wilden. Natuurlijk wisten we dat ze enorm gevaarlijk zijn met counters, maar we hadden controle en kregen genoeg kansen om te winnen. United had er maar twee."



Gabriel Jesus maakte zijn rentree in het duel in het Etihad Stadium. Het supertalent kwam tot scoren, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. "Het was zonde dat hij achter de laatste verdediger stond." Guardiola zegt dat hij bijzonder veel verwacht van de Braziliaanse aanvaller. "Ik vraag me altijd af hoe het zou zijn gegaan als hij het hele seizoen bij ons was geweest. Hij is een speciaal talent." Doelman Claudio Bravo moest zich op een gegeven moment laten vervangen met een blessure. "Hij ligt er waarschijnlijk weken uit."