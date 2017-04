'Huilde heel hard toen ik Ajax moest verlaten'

De Eredivisie-club AZ heeft toch een goede linksback onder contract staan in de persoon van Ridgeciano Haps. De vleugelverdediger komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar op een gegeven moment werd hij weggestuurd op De Toekomst. En dat kwam heel hard aan bij de huidige speler van de Alkmaarders.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij: "Toen ik de jeugdopleiding van Ajax moest verlaten, huilde ik heel hard en lang. Ik zag het niet meer zitten. Een droom viel in duigen. Als ik zo terugkijk, dan is dát wel zo'n beetje het omslagpunt in mijn leven geweest. Mijn ouders hebben mij er toen bovenop geholpen. Dat ik daarna bij AZ weg moest omdat ik niet als linksback wilde spelen, was al veel minder erg. Het geloof in mezelf is nu eenmaal heel groot. Mentaal ben ik supersterk."



Haps laat zich niet het kaas van het brood eten, dat liet hij zien toen hij dit seizoen tegenover Justin Kluivert stond. "Tja, iedereen had het over hem. Dan moet ik even laten zien: niet nu en niet hier, jongen. Inmiddels word ik net zo blij van een geslaagde tackle als van een mooie actie."