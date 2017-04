Blind content na matige derby: "Dit is een prima uitslag"

De beladen stadsderby tussen Manchester City en Manchester United heeft donderdagavond niet het gewenste kijkplezier opgeleverd. Toch is Daley Blind tevreden over het 0-0 gelijkspel op bezoek bij de stadsgenoot.



"Het was een zware wedstrijd", oordeelde de verdediger kort na afloop tegenover de camera van Ziggo Sport. "City is in eigen huis een heel sterk team, dus 0-0 in dit stadion is een prima uitslag. We hebben het bereiken van een plek in de topvier nu nog helemaal in eigen hand."



"We lieten City veel komen, maar ze werden eigenlijk alleen gevaarlijk met schoten van buiten het strafschopgebied", aldus Blind, die teamgenoot Marouane Fellaini rood zag pakken. "Daardoor werd het iets lastiger voor ons, maar we hebben goed stand gehouden. Het is niet makkelijk om verdedigend te spelen, maar dat hebben we goed uitgevoerd."



United blijft hierdoor op één punt achterstand van City. De strijd om de topvier ligt daardoor nog helemaal open.