Bijzonder ongelukkige invalbeurt voor Fosu-Mensah in derby

Invallen tijdens een derby als Manchester City en Manchester United (0-0) is normaal gesproken een bijzondere ervaring voor iedere talentvolle voetballer. Timothy Fosu-Mensah zal er echter niet graag aan terugdenken.



Fosu-Mensah kwam donderdag vijf minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen in het Etihad Stadium. Binnen deze minuten kwam de Nederlandse verdediger, afkomstig uit de jeugd van Ajax, ongelukkig ten val. Volgens manager José Mourinho is zijn schouder daarbij uit de kom geraakt.



Mourinho besloot de Nederlander speeltijd te gunnen gezien de penibele situatie. Marouane Fellaini kreeg in de eindfase rood voor een onbegrijpelijke kopstoot. Fosu-Mensah moest de 0-0 stand zien vast te houden en dat lukte ook, al werd er nog een City-goal afgekeurd vanwege buitenspel.