'KNVB presenteert Advocaat dinsdag als Oranje-coach'

De leiding van de KNVB is van plan om Dick Advocaat komende dinsdag te presenteren als nieuwe bondscoach van Oranje. Het ligt voor de hand dat de 69-jarige Hagenaar zelf niet aanwezig is.



De beoogde opvolger van Danny Blind heeft nog veel werk te doen bij Fenerbahçe. Ondertussen is hij al wel bezig met Oranje, zoals het aanstellen van Ruud Gullit als assistent. "Maar dat is nog niet rond", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Net zoals ik zelf ook nog altijd geen contract heb getekend bij de KNVB."



Er dreigt ondertussen wel direct een probleem. Immers: Oranje oefent op 31 mei tegen Marokko en juist op die avond hoopt Advocaat de bekerfinale te spelen met Fenerbahçe. Zijn huidige broodheer speelt ook rond de oefeninterland tegen Ivoorkust nog een competitieduel.



Pas op 9 juni (WK-kwalificatieduel met Luxemburg) is Advocaat beschikbaar. De KNVB wilde de nieuwe bondscoach direct al voor de groep hebben. "Maar ik maak sowieso de klus af bij Fenerbahçe", aldus de oefenmeester.