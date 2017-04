Heerenveen-back: "Dan is je carrière zo goed als voorbij"

Lucas Bijker heeft besloten om zijn aflopende contract bij sc Heerenveen niet te verlengen om een buitenlands avontuur aan te gaan. De 24-jarige linksback is echter niet voornemens om iedere kans aan te grijpen.



"Als speler van Heerenveen kom je op veel verschillende plekken, maar van voetballen en leven in het buitenland word je nou eenmaal pas echt wereldburger. Ik heb nu niets en moet maar afwachten wat er op mijn pad komt", zo vertelt de vleugelverdediger in het Friesch Dagblad.



Bijker vervolgt: "Ik ga daarom ook geen landen of competities op voorhand uitsluiten. Wel wil ik graag in Europa blijven. Als je er op mijn leeftijd voor kiest te cashen in bijvoorbeeld China of Qatar, dan is je carrière zo goed als voorbij."



De linksback is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heerenveen. Eerder kwam hij uit voor rivaal SC Cambuur.