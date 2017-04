Bizarre actie Fellaini niet fataal in Manchester Derby

De beladen stadsderby tussen Manchester City en Manchester United heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. Sterker nog: het surplus aan kwaliteit kreeg zelfs de 0-0 stand niet van het scorebord af.



City nam in de eerste 45 minuten het heft in handen en leek via Sergio Agüero op voorsprong te komen. De Argentijn ontsnapte aan de buitenspelval van United, maar stuitte op de buitenkant van de paal. Namens United kreeg Oranje-international Daley Blind nog de beste kans middels een kopbal.



Na rust werd het spelniveau niet veel beter. Zowel City als United leek vooral niet te willen verliezen met het oog op de strijd om een Champions League-ticket. De thuisclub kreeg nog de beste kansen, maar doelman David De Gea hield de aartsrivaal meerdere keren overeind. Overigens viel zijn collega Claudio Bravo geblesseerd uit.



In de slotfase leek het opnieuw fout te gaan voor United. Eerst kreeg Marouane Fellaini rechtstreeks rood voor een kopstoot, amper een halve minuut na het oplopen van gele kaart. Met Timothy Fosu-Mensah hield United stand, al werd een doelpunt van Jesús Gabriel in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel.



Dankzij deze remise komt City op 65 punten uit 33 duels, waar United er 64 bezit. Dat levert respectievelijk een vierde en vijfde plek in de Premier League op.