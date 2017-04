Vitesse-routinier spreekt zich uit over eigen toekomst

Arnold Kruiswijk hoopt komende zondag ten koste van AZ de KNVB Beker te winnen met Vitesse. Het is niet onmogelijk dat de 32-jarige verdediger op die manier afscheid neemt in Arnhem, want zijn verbintenis loopt na dit seizoen af.



Kruiswijk houdt zelf alle opties nog open. "Ik heb veel gevoetbald, ik ga nu richting mijn derde jaar. Of ik bij Vitesse blijf? Dat zou goed kunnen. We gaan daar nog gesprekken over voeren", zo laat de Groninger weten aan Omroep Gelderland.



De routinier werd dit seizoen meermaals gespaard, maar lijkt voor de bekerfinale een zekerheidje. Kruiswijk kijkt er naar uit. "Het is geen knock-out systeem of een poule. Je moet er direct staan in één wedstrijd. Dat zorgt wel voor een andere druk. In 90 minuten moet het gebeuren. Je krijgt één moment de kans. Het zal allemaal moeten kloppen."