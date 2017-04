Feyenoord licht aanhang in over mogelijke Kuip-huldiging

Feyenoord hoopt op 7 mei officieel landskampioen te worden bij Excelsior. Bij goed gedrag staat de gemeente Rotterdam op maandag een huldiging toe op de Coolsingel, maar rond de stadsderby staat ook al een hoop te gebeuren.



Bij een positieve afloop volgt op zondag al een kleine huldiging in De Kuip. "De supporters die via Feyenoord een kaart van het uitvak hebben gekocht zijn na afloop gratis welkom in, daar houden we een plekje voor gereserveerd", zo laat persvoorlichter Raymond Salomon weten aan RTV Rijnmond.



Ze moeten 'heel snel' overgebracht worden naar De Kuip, maar hoeven dus 'niet te kiezen'. "Wat duidelijk is dat we eerst kaartjes voor in De Kuip gaan verkopen aan de seizoenkaarthouders voor tien euro per seizoenkaart", zo voegt Salomon toe.



De capaciteit hiervoor is nog onduidelijk. "Maar de capaciteit zal ergens dus de dertig en de vijfenveertigduizend liggen, dat scheelt natuurlijk nogal wat. Tussen de wedstrijd en de huldiging zullen verder in ieder geval ook artiesten komen om de tijd te doden."