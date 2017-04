'Verwarring bij Spurs-aanhang: permanente gezichtsschade'

De halve finale in het FA Cup-toernooi tussen Chelsea en Tottenham Hotspur (4-2) heeft een bizar ingeleverd. De 23-jarige Michael Voller werd na het duel op Wembley fysiek aangepakt door een supporter van dezelfde club.



Voller werd waarschijnlijk aangezien als Chelsea-supporter en werd daarom aangevallen. Het slachtoffer liep daarbij een gebroken jukbeen, een gebroken oogkas én een schedelbreuk aan over. Inmiddels heeft de Londense politie beelden van de ernstige verwondingen vrijgegeven.



De politie hoopt op deze wijze de dader van deze idiote actie te achterhalen. De onfortuinlijke Tottenham-supporter zou inmiddels alweer zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar men vreest voor permanente schade aan zijn gezichtsvermogen.





The dad of a Tottenham fan who was beaten up by a fellow supporter's told Capital it was a senseless attack. #CapitalReports pic.twitter.com/L0DSczAhtL