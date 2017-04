Kieft laakt KNVB: "Hij piepelde Van Breukelen"

Wim Kieft is niet verrast door de nieuwe chaos bij de KNVB. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Oranje oogt ontzettend rommelig en dat is volgens de oud-international geen incident meer.



"Het verbaast me niks dat Hans van Breukelen het moeilijk heeft. Hij heeft het elke keer moeilijk", zo oordeelde de analist bij Ziggo Sport. In zijn ogen zijn er 'twee goede coaches' in beeld gekomen. "Ten Cate staat voor aantrekkelijk voetbal en Advocaat is een heel goede trainer en een heel goede coach. Dat is het lastig, maar hoe dit nu allemaal gaat, is niet handig. De strategie die hij nu volgt, moet Van Breukelen zelf maar toelichten."



Kieft vindt de eventuele aanstelling van Advocaat wel discutabel. "Advocaat heeft Van Breukelen eerder in de steek gelaten toen hij assistent was en naar Fenerbahçe ging. Hij piepelde Van Breukelen. Ruud (Gullit, red.) noemde Hans eerder onbetrouwbaar. Je kan zeggen dat het knap is van Hans dat hij zich hier allemaal overheen zet... Maar het is heel erg rommelig."