Steun voor Advocaat: "Gouden generatie trainers"

Dick Advocaat lijkt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden en dat is een goede beslissing van de KNVB, zo meent Frans Hoek. De keeperstrainer heeft veel vertrouwen in de huidige trainer van Fenerbahçe.



"Dick is een trainer die uit de gouden generatie trainers komt. Guus Hiddink, Dick Advocaat, Louis van Gaal: ze kennen het klappen van de zweep", zo legt Hoek zijn positieve oordeel uit aan FOX Sports. Als bondscoach en assistent-bondscoach was hij bovendien al in eerder stadium betrokken bij Oranje.



Hoek vervolgt: "Advocaat is bij het Nederlands elftal geweest en ook internationaal is hij overal geweest. Als je het aan mij vraagt, is Advocaat een goede keuze voor het Nederlands elftal. Hij kent de spelers en de situatie."



Het is bekend dat de betrokken partijen reeds in onderhandeling zijn. Overigens zou Advocaat door de spelersgroep met argusogen worden bekeken na zijn eerdere vertrek.