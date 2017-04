Voormalig Heerenveen-speler: "Wat de toekomst brengt?"

Sven Kums verwacht na dit seizoen aan te sluiten bij de selectie van Premier League-club Watford. De Belgische middenvelder rekent niet meer op een rooskleurige toekomst bij Udinese.



Kums vertrok afgelopen augustus van AA Gent naar Watford, dat hem direct uitleende aan Udinese. Daar kwam hij op een zijspoor te staan. "Ik heb een gesprek gehad met de coach, want dit is geen fijne situatie", zo laat de oud-speler van sc Heerenveen weten aan Het Laatste Nieuws. "De trainer is eerlijk geweest tegen me. Zijn voorkeur gaat uit naar fysiek krachtigere spelers."



"En hij ziet me in de eerste plaats als een verdedigende middenvelder die alleen voor de defensie staat. Maar dat is niet echt mijn positie. Ik ben het gewoon om met twee voor de verdediging te spelen", aldus Kums. "Wat de toekomst brengt? Normaal keer ik na dit seizoen terug naar Watford."