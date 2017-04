'Feyenoord-aanvoerder krijgt schaal van voorganger'

Feyenoord hoopt in mei eindelijk weer kampioen van Nederland te worden. In dat geval zal de aanvoerder de kampioensschaal ontvangen uit handen van een voorganger.



Volgens clubwatcher Iwan van Duren van Voetbal International zal een speler uit het kampioensteam van 1998-1999 de schaal uitreiken aan aanvoerder Dirk Kuyt. Feyenoord is sinds 1999 niet meer op plek één geëindigd in de Eredivisie en dus is er sprake van een ware overdracht.



Overigens is het uitreiken van de kampioensschaal ditmaal sowieso bijzonder. Voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie zal er namelijk een Gouden Schaal worden uitgereikt in het kader van het zestigjarige jubileum van de hoogste profdivisie van Nederland. Dit zal voortaan om de tien jaar gebeuren.





