"Zou wel een goede timing zijn voor een comeback"

Alexander Büttner maakte in januari zijn comeback bij Vitesse, waar hij een verbintenis tekende tot medio 2019. De linksback is ondanks zijn grillige prestaties blij met de gemaakte keuze.



"Het gaat de goede kant op", wijst de Doetinchemmer (28) ELF Voetbal op de toenemende speeltijd. "Het voelde snel vertrouwd om terug te zijn bij Vitesse. Ik ken nog veel mensen van voor mijn transfer naar Manchester United. Er zijn ook wel wat nieuwe gezichten."



Büttner vervolgt: "We hebben een leuke, gezellige, maar ook een kwalitatief sterke selectie. We staan niet voor niets in de bekerfinale, onder meer door Feyenoord te hebben verslagen. Dan moet je toch wel wat in je mars hebben."



De verdediger weet dat dit 'de wedstrijd van het jaar' is. Uitgerekend het 125-jarige bestaan kan op fantastische wijze worden gevierd. "We moeten honderdduizend procent geven. En hopelijk kunnen we dan een mooi feestje gaan vieren. Dan zou het wel een goede timing zijn voor een comeback naar Vitesse, hè."