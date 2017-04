"Cocu kan ze moeilijk zélf binnenknallen, toch?"

PSV werd voor de winterstop uitgeschakeld in de KNVB Beker en de Champions League. Onlangs greep de ploeg ook naast titelprolongatie, maar de ontstane kritiek aan het adres van Phillip Cocu is volgens Arthur Numan te makkelijk.



"Ik vind dat je het een trainer niet kunt aanrekenen als spelers tien keer vrij voor de keeper staan en dan niet weten raak te schieten. Phillip kan ze moeilijk zélf binnenknallen, toch?", zo laat de oud-international weten aan Voetbal International. "Natuurlijk, het gaat uiteindelijk om de resultaten, maar ik zie geen reden om aan het functioneren van Cocu bij PSV te twijfelen."



Numan heeft nog alle vertrouwen in Cocu, die vooral mentaal een sterke indruk maakt. "Phillip raakt nooit in paniek en zal de lijn blijven volgen die hij heeft uitgestippeld. Het lijkt me dat PSV deze zomer een paar nieuwe spelers gaat aantrekken, zeker als er daadwerkelijk enkele jongens vertrekken. En dan kun je het gerust aan Cocu overlaten daar een goed geheel van te maken."