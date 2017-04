'Blatter urenlang verhoord in nieuw FIFA-onderzoek'

Er is opnieuw opschudding ontstaan rond de WK's van 2018 en 2022, die respectievelijk aan Rusland en Qatar zijn toegewezen. Franse aanklagers doen onderzoek naar het toewijzen van de eindtoernooien.



Vorig jaar zijn de aanklagers begonnen aan het onderzoek nadat de beschuldigingen over corruptie bleven circuleren. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meerdere personen ondervraagd, waaronder voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Op 20 april zou de Zwitser urenlang zijn verhoord als getuige.



Al sinds de toewijzing van beide toernooien hangt er een geur van corruptie rond de opzet. Door de Verenigde Staten en Zwitserland zijn al eerder onderzoeken geopend naar corruptie binnen en rond de wereldvoetbalbond. In mei 2015 werden daarbij zeven FIFA-officials gearresteerd.



Het Franse onderzoek beperkt zich in eerste instantie vooral tot de WK's.