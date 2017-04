"Ik zou met deze voorgeschiedenis nóóit voor Advocaat kiezen"

Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB was onlangs nog bezig met twee kandidaat-bondscoaches, maar Henk ten Cate is momenteel geen optie meer. Dick Advocaat wordt waarschijnlijk oefenmeester van het Nederlands elftal en journalist Willem Vissers van de Volkskrant vindt dat maar een rare keuze.



Hij vertelt namelijk: "Een vreemde keuze hoor, want hij heeft de zaak toch behoorlijk in de steek gelaten. Net toen Danny Blind zijn zwakke punten had erkend, dat hij de spelers niet echt op scherp kon stellen en daar hulp bij nodig had, besloot Advocaat toch naar Turkije te gaan."



Vissers gaat verder met zijn relaas: "Neem zijn cv van de laatste jaren van Advocaat: hij komt en gaat weer weg. Of hij heeft geen rust in de kop, of hij is te opportunistisch, of hij kiest gewoon voor geld. Dat kan ook. Prima trainer hoor, dat wel. Maar ik zou met deze voorgeschiedenis nooit voor Advocaat kiezen. Ook het publiek is dit niet vergeten."