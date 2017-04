Foor: "Ik eet gezonder en ga vroeger slapen"

Vitesse maakt zich op voor de aanstaande bekerclash tegen AZ in de Rotterdamse Kuip. De Arnhemmers willen het duel natuurlijk per se winnen en Navarone Foor vertelt dat hij al een aantal weken uitkijkt naar de belangrijke eindstrijd. Hij doet er ook alles aan om fit voor de dag te komen.



Tegen Omroep Gelderland zegt hij: "Ik ben nu meer mezelf en daardoor begin ik ook lekkerder te voetballen." Alles staat in het teken van AZ-Vitesse. "Ik eet nog wat gezonder en ga vroeger slapen. Het is een groot moment zondag, ook voor mijzelf."



Vitesse heeft nog de KNVB-beker nog nooit binnengesleept. "Als je verliest, herinnert niemand zich meer dat je in de finale stond. Je moet winnen. Wij zijn de favoriet. Het wordt een spannende partij, maar Vitesse hoort de finale te winnen. We hebben daarvoor gestreden en we moeten het nu afmaken. We zullen zien wat de strijd gaat brengen."