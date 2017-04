Messi noemt de énige speler die hij ooit vroeg om shirt te ruilen

Lionel Messi schoot zich de voorbije week nog wat meer in de geschiedenisboeken door de kaap van 500 doelpunten te ronden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de tegenstanders van de ster van FC Barcelona in de rij staan om na de wedstrijd zijn shirt te bemachtigen.



Maar zelf is Messi helemaal niet zo happig op het ruilen van shirtjes. "Ik ga zelf nooit vragen om van shirt te wisselen", vertelt hij aan Invictos. "Ik heb het één keer gevraagd, aan Zidane." De huidige coach van Real Madrid speelde in de laatste twee jaar van zijn spelerscarrière nog tegen een jonge Messi.



"Ik vraag niet om shirts. Als er een Argentijn bij de tegenstander speelt, wissel ik met hem. Als dat niet het geval is en iemand vraagt me om te wisselen, dan wissel ik met hem. En anders zoek ik niet en vraag ik niets."