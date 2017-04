'Voormalig ploeggenoot wil Terry binnenhalen'

Na negentien jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen John Terry en Chelsea. Speler en club maakten tien dagen geleden bekend dat ze na dit seizoen niet met elkaar verder gaan. De vraag is nu waar Terry zijn carrière zal voortzetten en mogelijk speelt een ex-ploegmaat daar een rol in.



Volgens de Mirror mag de 36-jarige verdediger een voorstel uit China verwachten. Gus Poyet, die van 1997 tot 2001 voor Chelsea speelde en in die periode even ploegmaat was van de jonge Terry, is daar tegenwoordig trainer van Shanghai Shenhua en wil zijn gewezen ploegmakker graag binnenhalen.



Bij Shanghai zou Terry in ieder geval een aardig loon kunnen vangen. Met Carlos Tevez heeft de club immers op dit moment de best betaalde speler ter wereld in zijn rangen.