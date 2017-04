'Denk niet dat de club daar veel mee opschiet'

Edwin de Kruijff is niet van plan om op te stappen bij NEC Nijmegen. De technisch manager ligt onder vuur na het ontslag van trainer Peter Hyballa, maar weigert zelf ook zijn spullen te pakken.



De Kruijff bracht Hyballa maandag het slechte nieuws. "Dat wilde ik zelf graag, omdat ik een goede band heb met Peter. En omdat ik zelf ook het gevoel heb dat ik gefaald heb", vertelt hij in Voetbal International. "Ik ben er nog niet zo lang, maar ook ik ben er niet in geslaagd de boel op de rit te krijgen. Ik denk alleen niet dat de club er veel mee opschiet als ik nu mijn contract inlever", vervolgt De Kruijff.



"Garanties dat het beter zal gaan, hebben we niet. De garantie dat we met Peter nog wel punten zouden pakken evenmin. Als mens en als trainer vind ik hem echt uitstekend. Ik heb nog steeds vertrouwen in zijn aanpak, hoe gek het ook klinkt. Maar het feit is dat die bij ons niet meer tot resultaten leidde."