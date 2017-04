In navolging van diverse ploeggenoten heeft ook Terence Kongolo zijn contract bij Feyenoord verlengd. Woensdag werd bekend dat de 23-jarige verdediger tot medio 2019 aan de Rotterdammers verbonden blijft.



Het feit dat teamgenoten als Rick Karsdorp en Karim El Ahmadi eerder ook al hun contract verlengden, speelde voor Kongolo geen rol in zijn beslissing, zegt hij voor de camera van Feyenoord TV. "Het geeft natuurlijk wel een goed gevoel dat die jongens ook verlengen. Ook voor Feyenoord is het goed."



"Voor mezelf dacht ik: Feyenoord is een topclub, waarom zou ik niet verlengen? Wie weet wacht er een mooie toekomst op mij. Op dit moment is het kampioenschap nog het grootste doel, maar misschien blijft het niet bij één kampioenschap. Dat wil je natuurlijk vaker doen, kampioen worden. Op dit moment heb ik mijn contract verlengd en wie weet komt er nog meer moois aan bij Feyenoord."