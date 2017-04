Roda JC mag bellen: "Dan moeten ze het me wel zelf vragen"

Begin vorig jaar zette Huub Stevens na hartproblemen een punt achter zijn tijd als clubcoach. Een lastige beslissing, maar wel de juiste, stelt hij. Dagelijks op het veld staan kan hij niet meer, maar stilzitten evenmin.



"Het gaat goed met me. Heel goed, zelfs. Pas in september hoef ik weer naar de cardioloog en het is de juiste beslissing geweest om in 2016 het roer om te gooien", vertelt Stevens aan het Eindhovens Dagblad. Hij sluit een nieuwe functie in de voetballerij niet uit, al stelt Stevens als gezegd duidelijke eigen grenzen. "In de media werd ik in verband gebracht met Roda JC, om daar adviseur te worden. Ik ben altijd bereid om te kijken of ik kan helpen", zegt hij. "Maar dan moeten ze het me wel zelf vragen", zegt hij met een lacht.



PSV zoekt al een jaar een 'voetbalcommissaris', maar kwam nog niet uit bij de zeer ervaren Stevens, die op een steenworp afstand van De Herdgang woont. Ondanks zijn vertrek uit Eindhoven in het begin van 2009 staat hij zeker niet onwelwillend tegenover zo'n betrekking.