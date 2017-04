'Daarom is Real Madrid de beste ploeg ter wereld'

Real Madrid walste woensdag met een zogenaamde 'b-ploeg' over Deportivo La Coruna heen: 2-6. Isco, één van de spelers die mocht starten van coach Zinedine Zidane, looft de kracht van zijn ploeg.



Eerder dit seizoen won Real al met een 'B-elftal' van Sporting Gijon, Leganes en Eibar. "Dat is de klasse van een club als Madrid", aldus Isco bij BeIn Sports. "Het is goed dat we in feite 23 basisspelers in de gelederen hebben. Wie er ook speelt, er verandert niet veel. Dat is belangrijk. Madrid is de beste ploeg ter wereld."



Isco, tegen Deportivo goed voor één assist en één doelpunt, is zelf geen vaste waarde bij Real. "We werken heel hard om onze kansen te benutten als deze zich aandienen. Alle teams hebben hun basiself en de rest. Het belangrijkste is dat wanneer die rest speelt, zij het ook goed doen. Ik voel me heel comfortabel naast deze spelers, dat maakt het een stuk eenvoudiger."