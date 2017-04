De Graafschap kwam woensdag met opvallend nieuws. Jan Vreman gaat samenwerken met Henk de Jong, die het clubicoon eerder dit seizoen opvolgde als hoofdtrainer van de Doetinchemmers.



Vreman wordt namelijk de trainer van Jong De Graafschap. "Uniek is het misschien niet, maar wel heel bijzonder", zegt technisch manager Peter Hofstede in De Gelderlander. "Jan Vreman en Henk de Jong hebben dinsdag een prima gesprek gevoerd. Ze zullen professioneel met elkaar omgaan."



In eerste instantie leek De Jong niet zo happig op een samenwerking met zijn voorganger. Vreman werd weliswaar ontslagen als hoofdcoach, maar heeft bij de Superboeren wel een contract voor onbepaalde tijd en heeft nu dus een nieuwe functie. Vreman: "Voor mij was het belangrijk mét elkaar te praten en niet over elkaar. Ik ben tevreden met deze uitkomst."