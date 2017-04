'Coolsingel-huldiging kan nog afgelast worden'

Feyenoord wordt over ongeveer anderhalve week hoogstwaarschijnlijk kampioen op Woudestein bij Excelsior. De huldiging zal dan op maandagochtend plaatsvinden, maar er is nog wel een 'maar'. Misdragen de supporters van Feyenoord zich in Kralingen, dan zal de huldiging op de Coolsingel geschrapt worden.



Dat wordt duidelijk uit de woorden van burgemeester Aboutaleb, die tegen Trouw zegt dat er inderdaad een streep gaat door de festiviteiten bij rellen. "Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig zal zijn."



Het medium gaat verder: "Woudestein, het stadion van Excelsior, biedt plaats aan slechts vierduizend supporters, waarvan vierhonderd van de gastclub. Aboutaleb kondigt aan dat de politie een extra ring rond het stadion zal aanleggen voor een precontrole van toegangskaarten. Feyenoordsupporters die die kaarten niet hebben, kunnen terecht in de Kuip, waar de wedstrijd op schermen te volgen zal zijn." Voor de aanwezige supporters op Woudestein is het ietwat triest dat de uitreiking van de schaal niet bij Excelsior plaats zal vinden, maar in De Kuip. "Tja, het is kiezen ..."