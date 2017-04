'Is hij mislukt in het buitenland? Onzin'

Adnane Tighadouini en Mats Seuntjens speelden samen in Breda bij NAC. In het aankomende weekend staan de twee voetballers tegenover elkaar in de finale van KNVB-beker en dat is voor beide heren bijzonder. We hebben het hier namelijk over twee ontzettend goede vrienden.



In gesprek met BN/DeStem vertelt Seuntjens over zijn maatje: "Mensen die zeggen dat hij mislukt is in het buitenland praten onzin. Bij Málaga heeft hij veel gespeeld tot de winterstop, in Turkije heeft hij daarna geen eerlijke kans gehad. Bij Vitesse laat hij zien dat hij volwassen is geworden. Sterker en fitter, iemand die negentig minuten blijft gaan en in de laatste minuten een actie te maken."



Andersom hoopt Tighadouini ooit nog eens samen met zijn vriend te mogen spelen. "Maar hij is ook een jongen die mij vertrouwen geeft door de dingen die hij tegen me zegt. Wij voelen elkaar aan, binnen en buiten het veld. Ooit hoop ik weer met hem samen te spelen, want hij is niet alleen een goed mens, hij is ook een geniale voetballer."