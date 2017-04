Zaakwaarnemer: Ajax-uitblinker vertrekt uit Amsterdam

Ajax beschikt over bijzonder wat spelers die in de aankomende zomer best eens een transfer zouden kunnen maken. Davinson Sánchez wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met de Spaanse top en zo zijn er nog wel meer. Middenvelder Davy Klaassen hield onlangs een slag om de arm, maar zijn zaakwaarnemer schept nu duidelijkheid.



Sören Lerby vertelt in gesprek met Corriere dello Sport dat zijn cliënt in de aankomende zomer weggaat bij Ajax. "Aan het einde van het seizoen zal Davy Ajax verlaten, dat klopt. Hij wordt gevolgd door een paar bijzonder grote clubs. SS Lazio? Nee, met dat team hebben we nog geen contact gehad."



Naar verluidt moet Klaassen minimaal vijftien miljoen euro opleveren. De captain van Ajax zou in de belangstelling staan van clubs als het Italiaanse Napoli en het Engelse Everton. Een tijdje geleden liet hij nog weten dat hij niet graag naar de Serie A wilde vertrekken en stipte hij de Premier League en de Bundesliga aan als zijn droomcompetities. De ploeg uit Napels is echter wel bereid om ver te gaan voor zijn diensten.