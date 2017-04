'Utrecht-speler kan naar Premier League en Bundesliga'

FC Utrecht beschikt over een aantal voetballers die behoorlijk interessant zijn voor de clubs uit de Europese subtop en daaronder. Spits Sébastien Haller wordt elke maand wel in verband gebracht met een aantal geïnteresseerden en ook verdediger Giovanni Troupée doet het goed. ELF Voetbal Magazine weet dat de stopper naar de Premier League en de Bundesliga kan.



Het medium schrijft op donderdagmorgen: "Scouts uit Engeland (Bournemouth en Middlesbrough) en Duitsland (Eintracht Frankfurt) zitten wekelijks voor de jeugdinternational op de tribune, terwijl de Schotse kampioen Celtic grootste plannen heeft met de rechtsback. The Hoops volgen Troupée al sinds het afgelopen seizoen. In januari van dit jaar wilde AZ de jongste debutant uit de geschiedenis van FC Utrecht overnemen. Tot een onderhandeling tussen AZ en FC Utrecht kwam het niet, omdat AZ op voorhand aangaf niet de hoofdprijs te willen betalen voor de tiener."



ELF gaat verder: "Wat Troupée de club uit de Domstad moet opleveren? Naar verluidt minimaal twee miljoen euro. Het is de vraag of FC Utrecht net zoveel kan vangen als het afgelopen zomer van PSV ontving voor Bart Ramselaar: 4,5 miljoen euro. Momenteel herstelt Troupée van een bovenbeenblessure en hoopt hij de start van de play-offs te halen."