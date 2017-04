'Hij is van het niveau Xabi Alonso en Busquets'

Manchester City neemt het op donderdagavond op tegen Manchester United in het eigen Etihad Stadium en voorafgaand aan dat duel heeft oefenmeester Josep Guardiola de loftrompet geblazen over middenvelder Michael Carrick van de Red Devils, die hij heel erg hoog aanslaat.



De oud-coach van FC Barcelona en Bayern München zegt in de Engelse media over de routinier: "Hij is een van de beste verdedigende middenvelders die ik ooit heb gezien. Geen twijfel mogelijk. Hij zit op het niveau van Xabi Alonso en Busquets. Marcus Rashford is ook een groot talent en hetzelfde geldt voor Jesse Lingard. Met zulke spelers is het Engelse voetbal wel veilig. Ze hebben fantastische spelers, die het ook kunnen laten zien bij het nationale elftal."



City staat momenteel vierde in de Premier League. Guardiola stevent dus af op een seizoen zonder prijzen, voor het eerst in zijn carrière. Aan de BBC vertelt hij: "Het moest eens gebeuren en dat was dit jaar. Als ik nog lang doorga, komen er ongetwijfeld nog veel jaren waarin het voorkomt. Er zijn veel ploegen in Europa die dit jaar geen prijs pakken."