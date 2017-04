In Nederland hebben we natuurlijk wel wat ervaring met Felipe Melo, die een rode kaart kreeg op het WK in 2010 nadat hij op het been van Arjen Robben was gaan staan. De mannetjesputter is nu terug in Brazilië bij Palmeiras. En het duel tussen dat team en Peñarol eindigde in de nacht van woensdag op donderdag in een knokpartij.