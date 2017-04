'Dit is wat Napoli wil betalen voor Dolberg'

In de afgelopen transferzomer maakte spits Arek Milik voor ongeveer 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar het Italiaanse Napoli. Aanvankelijk deed de Pool het goed in Napels, maar vervolgens raakte hij zwaar geblesseerd. Nu zouden de Italianen interesse hebben in een nieuwe Ajacied: Kasper Dolberg.



Het medium Corriere dello Sport weet op donderdagmorgen te melden dat Napoli zich in de aankomende maanden hoogstwaarschijnlijk bij directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax zal melden. Daarbij stelt de krant dat de ploeg uit Napels twintig miljoen euro wil betalen voor de diensten van het Deense supertalent. Het is onbekend of we het hier hebben over een openingsbod of over het maximale bedrag dat beschikbaar is voor de aankoop van Dolberg.



Napoli is niet de enige ploeg met belangstelling voor de kersverse international van Denemarken. Ook AS Roma bemoeit zich nadrukkelijk met de gang van zaken. Bovendien houdt de Europese top, bestaande uit ploegen als Chelsea, Manchester City, Manchester United, FC Barcelona en Juventus, de situatie rond Dolberg eveneens nauwgezet in de gaten.