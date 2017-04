Nederlander kan terugkeren bij oude liefde: "Waarom niet?"

Huub Stevens lijkt een mooie stap te kunnen maken. De Nederlander kan namelijk terugkeren bij zijn oude club Schalke 04. Voorzitter Clemens Tönnies heeft aangegeven graag een plekje vrij te maken in de raad van commissarissen.



"We zijn met elkaar in gesprek en we kijken hoe we Huub kunnen binden", zo vertelt Tönnies tegenover het Duitse medium Sport1. Ook de Nederlandse trainer ziet het best zitten om terug te keren naar Gelsenkirchen. "Waarom niet?"



Stevens werd de laatste dagen ook een aantal keer genoemd bij de KNVB. De 63-jarige werd als een soort 'back-up' gezien als zowel Henk ten Cate als Dick Advocaat zouden bedanken voor de rol van bondscoach. Nu lijkt de Nederlandse voetbalbond echter te kiezen voor Advocaat, waardoor Stevens buiten beeld raakt.