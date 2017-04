Dortmund wint van Bayern en gaat opnieuw naar bekerfinale

Borussia Dortmund gaat opnieuw de bekerfinale in. De Schwarzgelben kwamen knap van een 1-2 achterstand terug en wonnen uiteindelijk met 2-3 van Bayern München. Het is het vierde jaar op rij dat de ploeg uit Dortmund tot de finale van de DfB Pokal reikt.



Borussia Dortmund begon goed aan de wedstrijd en dat leidde na negentien minuten tot de voorsprong: Marco Reus profiteerde van defensief geklungel bij de tegenstander. Bayern nam daarna het heft stevig in handen en dat loonde: Javi Martínez en Mats Hummels zetten de ploeg van Arjen Robben nog voor de tweede helft op voorsprong.



In de tweede helft liet de ploeg van Carlo Ancelotti Borussia het spel maken. Dat bleek een kapitale fout: Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé bezorgden de huidige nummer drie van de Bundesliga alsnog de winst.



Scoreverloop:

0-1 (19') Marco Reus

1-1 (28') Javi Martínez

2-1 (41') Mats Hummels

2-2 (69') Pierre-Emerick Aubameyang

2-3 (74') Ousmane Dembélé