'Galatasaray in onderhandeling met aartsrivaal over Sneijder'

Een van de grootste rivaliteiten in het voetbal is zonder meer die tussen Fenerbahçe en Galatasaray. De twee Turkse clubs zijn beide in Istanbul gevestigd en qua titels doen de clubs niet veel voor elkaar onder: twintig voor Galatasaray en negentien voor Fener. Nu lijkt Wesley Sneijder de gewaagde overstap van de ene naar de andere club te maken.



De Nederlander ligt momenteel in de clinch met de clubleiding van Galatasaray en wordt vaak op de bank gezet door coach Igor Tudor. Daarom zou voorzitter Aziz Yildirim om de tafel gezeten hebben met de clubleiding van de aartsrivaal. Turkse media spreken van een "goed gesprek" en zeggen dat Yildirim verwacht "binnen enkele dagen" duidelijkheid te hebben over de transfer.



Als de transfer zijn doorgang vindt, zou Sneijder samen gaan spelen met landgenoten Robin van Persie en Gregory van der Wiel. Ook Jeremain Lens speelt momenteel op huurbasis bij Fenerbahçe.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.