FC Twente-aanvaller loopt zware blessure op: "Heel zuur"

FC Twente-aanvaller Ruben de Jager heeft een flinke blessure opgelopen. De aanvaller blesseerde gisteren tijdens de training van de Tukkers zijn knie: hij scheurde de voorste kruisband in zijn rechterknie.



Tegenover RTV Oost vertelt hij dat hij meteen voelde dat het fout was. "Ik hoorde mijn knie en wist dat het foute boel was. Dit is natuurlijk heel zuur, een blessure is nooit goed, maar in deze fase helemaal."



Het aflopende contract van De Jager wordt niet verlengd. Desondanks blijft de spits voor zijn herstel actief in Enschede. "Ik ga voorlopig nog niet terug naar mijn geboortestreek in Zeeland, maar blijf hier voor de revalidatie. Ik ben een vechter en zal niet opgeven", zo besluit hij. Eerder vergeleek hij zijn huidige positie met die van Vincent Janssen een paar jaar geleden.