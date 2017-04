FC Barcelona laat niets heel van Osasuna

FC Barcelona heeft niets heel gelaten van Osasuna. De Catalanen waren heer en meester en overrompelden de Spaanse laagvlieger: 7-1.



De ploeg van Luis Enrique, die vooral bestond uit reservespelers, begon prima aan de wedstrijd. In de twaalfde minuut zette Lionel Messi, die in tegenstelling tot Luis Suárez en Neymar wel aan de wedstrijd begon, Barcelona op 1-0. Na een halfuur spelen verdubbelde André Gomes de score.



In de tweede helft leek Osasuna even terug te komen, toen Roberto Torres uit het niets de 2-1 maakte met een mooie vrije trap. Barcelona zette daarna aan en dat leidde tot een stortvloed aan doelpunten: Gomes en Messi scoorden allebei nog een keer, Javier Mascherano scoorde met een penalty zijn eerste doelpunt voor Barça en Paco Alcácer, die Suárez verving, maakte twee doelpunten.



Scoreverloop:

1-0 (12') Lionel Messi

2-0 (30') André Gomes

2-1 (48') Ricardo Torres

3-1 (56') André Gomes

4-1 (61') Lionel Messi

5-1 (64') Paco Alcácer

6-1 (67') Javier Mascherano (strafschop)

7-1 (86') Paco Alcácer