Recordman Hazard stelt zichzelf nieuw doel

Chelsea heeft dinsdagavond een nieuwe stap richting de Engelse titel gezet door Southampton met 4-2 te verslaan. Eden Hazard was alweer belangrijk door de score te openen. Het was al zijn vijftiende doelpunt van het seizoen, nog nooit deed de Rode Duivel zo goed in de Premier League. En hij is nog niet verzadigd.



"Het kan me niet schelen hoeveel doelpunten ik maak. Statistieken zijn niet belangrijk voor mij", reageert hij op de website van Chelsea. "Het belangrijke is dat mijn goals de ploeg helpen om wedstrijden te winnen. Ik wil gewoon die trofee op het einde van het seizoen. Als ik nog een paar goals zou kunnen maken dit seizoen, zou dat wel mooi zijn."



"Ik ben blij met wat ik nu op het veld doe, ook met mijn looplijnen en zo. Ik heb een paar weken geleden al gezegd dat er veel gelijkenissen zijn met wat ik twee jaar geleden deed, toen we kampioen werden."