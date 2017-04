Feyenoord-fans woedend na bekendmaking details schaaluitreiking

Dat Feyenoord komend weekend kampioen wordt, lijkt inmiddels wel vast te staan. Wel is er nog onduidelijkheid over hoe dit gevierd moet gaan worden.



Burgemeester Aboutaleb wil bijvoorbeeld dat de spelers na het duel op Woudestein tegen Excelsior direct naar De Kuip afreizen, om aldaar de schaaluitreiking te doen. Veel Feyenoord-fans begrijpen hier maar weinig van.



Zo is er voor de fans die naar Kralingen meereizen nu geen kans meer om de uitreiking mee te maken, en passen er in De Kuip logischerwijs minder mensen dan wanneer de festiviteiten in de buitenlucht worden voltrokken..





#Huldiging op maandag , heel jammer dat ze deze verkeerde beslissing hebben genomen.Schaal uitreiking in de kuip waar maar 50.000 man in kan — jacobnl (@jacobnl) 26 april 2017

Supporters (ook je trouwe uitvak supporters!!) kunnen dus geen schaal uitreiking zien. — [FR12]Patrick (@FR12Patrick) 26 april 2017

@JanDirkStouten Zeer triest. Kunnen uitsupporters ook na afloop van de wedstrijd naar de kuip komen voor schaaluitreiking? — danny van heeswijk (@danny24782) 26 april 2017

Schaaluitreiking in De Kuip. Tamelijk briljant bedacht, vanuit positie Aboutaleb. #excfey #Feyenoord — Frank Fabian vKeeren (@Frankeren) 26 april 2017