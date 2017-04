Rapper komt met kampioenslied: "Feyenoord-gevoel overbrengen"

In Rotterdam bereid men zich momenteel al volop voor op eindelijk weer eens een kampioensfeest. Vieira Nkosi is rapper en uitgekozen om het kampioenslied voor Feyenoord te schrijven.



Nkosi is Feyenoorder in hart en nieren, met een seizoenskaart op zak. Bovendien is de club een inspiratiebron voor hem. "Ik heb een track, Sterker Door Strijd, die gaat over persoonlijke teleurstellingen overwinnen en daar sterker van worden. Dat had ook een Feyenoord-nummer kunnen zijn. Het is een sterke metafoor. Feyenoord staat voor uitdagingen aangaan en karakter tonen", vertelt Nkosi in de Kein Geloel-podcast.



De track zal niet alleen rapliefhebbers aanspreken. "Ook voor de mensen die misschien niet van rap houden. Lee Towers is ook niet echt mijn genre, maar Mijn Feyenoord raakt mij. Dat is echt een heldennummer. Zo wil ik ook dat Feyenoordgevoel overbrengen, zoals alle supporters dat voelen. Die euforie en opluchting na jaren van verdriet, pijn en woede, dat komt er allemaal in samen", aldus de maker van het kampioenslied tot slot.



Een andere track van Vieira Nkosi: