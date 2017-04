KNVB beticht afgevallen kandidaat Ten Cate van 'leugen'

Lang wees alles erop dat Henk ten Cate de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zou worden, maar inmiddels is bekend dat Dick Advocaat op kop ligt in de race om die job.



Ten Cate legde aan De Telegraaf uit: "De baan is mij maandagavond toegezegd. Maar ik heb besloten dat niet te doen", omdat 'niet iedereen bij de KNVB achter de benoeming van Ten Cate zou staan. "Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes", aldus Ten Cate.



De KNVB reageert nu vervolgen. "De KNVB herkent zich niet in de publiciteit van vanochtend rond de vacature voor de bondscoach. Maar we reageren verder niet", aldus een woordvoerder van de voetbalbond, die Ten Cate hard benoemd dus van een leugen beticht..